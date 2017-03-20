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avrupa'dan faşizme devam!

AVRUPA'DAN FAŞİZME DEVAM!

Avrupa'da faşizan söylemlerin ardı arkası kesilmiyor. Bir açıklamada Le Pen'in yeğeni Marion'dan geldi. Twitter'den açıklama yapan Marion, 'Avrupa'da yaşayan Türklere gidin" dedi.

Tarih : 20 Mart 2017, 17:01
Puan Ver : Avrupa'dan Faşizme Devam!(7/10)9


Fransa'da aşırı sağcı ve Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal- Le Pen (27), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik sözlerine cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Eskişehir'deki bir toplu açılış töreninde Avrupa'daki vatandaşlara seslenmiş, "Yaşadığınız yerler artık sizin sılanızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa'nın geleceği sizsiniz" demişti.



Le Pen, Twitter hesabından söz konusu haberi paylaşarak, "Sevgili Erdoğan, Avrupa'daki Türklerin geleceği, Türkiye'dedir" notunu düştü.



 



kaynak:ahaber








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