Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İşte Igor Tudor'un sözleri:

"Öncelikle bu sonuç için tüm taraftarlardan özür diliyorum. Oyuncularımız da büyük hay,l kırıklığı içinde. Belki şu an için kulağa hoş gelmeyebilir ama futbolcularım bugün sahada her şeyi yaptılar. Fakat ne yazık ki bu yeterli olmadı. İki maçta da ellerinden geleni yaptılar ama yeterli olmadı.

"BU SENE MÜKEMMEL GEÇECEK"

Bu konu hakkında yarım saat konuşabiliriz ama boş. Taraftarların baktığı sonuçtur. Taraftarlar için konuşacaklarımız bahane gibi gelecektir. 1.5-2 ay sonra bu maç oynansa kesinlikle farklı olurdu. Geri geleceğiz. Yeni bir takım kuruyoruz. Kesinlikle toparlanacağız. Aramıza katılan yeni oyuncular da olacak. Bence bu sene bizim için mükemmel geçecek."

"İSTİFA ETSEM HOŞUNUZA GİDER DEĞİL Mİ?"

İstifa etsem hoşunuza gider değil mi? Ben de taraftarın yerinde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. Bir hoca olarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Çok uğraştım. En iyi oyuncularımı oynattım, her oyuncuyu sevdiği bölgelerde oynattım. Fakat olmadı. Elenen bir Galatasaray var. 1 saat de konuşsam taraftarlara masal gibi gelecektir. Sonuç olarak elendik."

"İKİ ÜÇ HAFTA YETERLİ DEĞİL"

"Geçtiğimiz iki sezona bakarsak, Galatasaray hak etmediği yerlerde bitirdi. Bunu değiştirmek istiyoruz. Yeni bir takım kuruyoruz. 10 oyuncu gönderdik Yeni oyuncular geliyor. Şunu söylemek gerekiyor ki, 2-3 hafta yeterli değil. En iyi Belhanda ve Gomis'i görmek için 2-3 hafta yetmez. 5-6 antrenman yaptılar. Mariano aramıza yeni katıldı, 4-5 yeni oyuncu daha var. Onları bekliyoruz."

Kaynak: haberinburada