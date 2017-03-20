

FRANSA'da aşırı sağcı ve Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal- Le Pen (27), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik sözlerine cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Eskişehir'deki bir toplu açılış töreninde Avrupa'daki vatandaşlara seslenmiş, “Yaşadığınız yerler artık sizin sılanızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa'nın geleceği sizsiniz” demişti.







kaynak:habertürk