AVRUPA'DAKİ TÜRK DERBİSİNDE KAZANAN FENERBAHÇE OLDU
THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Anadolu Efes'i 81-70 mağlup etti.
İLK YARI EŞİTLİKLE TAMAMLANDI
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu. İlk periyodu 20-15 önde kapatan maviler, 2'nci çeyrekte oyundan düşerken, devreye 34-34'lük eşitlikle girildi.
FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA AĞIRLIĞINI KOYDU
3'üncü çeyrekte vites artıran Kanarya, 28-18'lik çeyrek skoruyla son periyoda 62-52 önde girdi. Mücadelenin son bölümünde de skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 81-70'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon olurken, Fenerbahçe Doğuş'tan Jan Vesely 15 sayı üretti.
Kaynak: haberinburada
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