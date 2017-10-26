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AVRUPA'DAKİ TÜRK DERBİSİNDE KAZANAN FENERBAHÇE OLDU


Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe oldu
Tarih : 26 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Avrupa'daki Türk Derbisinde Kazanan Fenerbahçe Oldu(6/10)2

THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Anadolu Efes'i 81-70 mağlup etti.

İLK YARI EŞİTLİKLE TAMAMLANDI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu. İlk periyodu 20-15 önde kapatan maviler, 2'nci çeyrekte oyundan düşerken, devreye 34-34'lük eşitlikle girildi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA AĞIRLIĞINI KOYDU

3'üncü çeyrekte vites artıran Kanarya, 28-18'lik çeyrek skoruyla son periyoda 62-52 önde girdi. Mücadelenin son bölümünde de skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 81-70'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu Efes'ten Krunoslav Simon olurken, Fenerbahçe Doğuş'tan Jan Vesely 15 sayı üretti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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