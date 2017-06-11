

İşletmelerin içerik ve iş süreçlerini yönetmeleri için etkili bir yazılım olan FileNet'i 2008'den bu yana Turkcell Superonline'a sunan IBM ve Aksis, bu sayede Turkcell Superonline'in müşteri evraklarının toplanması, düzenlenmesi, saklanması, çeşitli kanallardan müşteriyle paylaşılması gibi gereksinimlerinin karşılanmasını sağlıyor. FileNet ile en kritik konu olan müşteri hizmetleri ve kesintisiz hizmet seviyelerini; sunulan hizmetleri anlık olarak hızlandırmak ve kalitesini artırmak, veri hacimleriyle paralel olarak müşteri dokümanlarına kolay erişebilir hale getirmek mümkün olabiliyor.



IBM FileNet P8 Platformu ile yeni bir dönem başladı



Değişen teknolojik ihtiyaçlar ve genişleyen sistemiyle paralel olarak IBM FileNet P8 Platformuna geçiş ile şirketin FileNet iş ilişkisinde yeni bir döneme girilmiş oldu. Özel kurumsal sistemler geliştirmek ve spesifik iş süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir çerçeve olan FileNet P8 platformunun güncelleme süreci yaklaşık 4 aylık kısa bir sürede tamamlandı.



Güncelleme ihtiyacını ve geçiş sürecini değerlendiren TURKCELL ICT CRM - İş Zekası - Dijital Yetenekler Direktörü İnanç Çakıroğlu: “Turkcell Superonline olarak yeni teknolojileri takip ederek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. FileNet platformunu uzun zamandır kullanıyoruz ve IBM'in platform üzerinde yaptığı güncellemeler ile son teknolojileri bizlere sunması son derece sevindirici. Geçtiğimiz dönemde operasyon tarafında ihtiyacımız olan yeni özelliklerin yanı sıra günümüz teknolojisinin gerektirdiği standartları yakalamak için FileNet platformunu yeni sürüme güncelleme kararı aldık. Bu güncelleme işlemiyle birlikte hedeflerimizden biri de mobil taraftaki kullanım oranını artırmak. Aksis ve IBM, 4 aylık proje süresi içerisinde geçişi hızlıca gerçekleştirdi. Bu güncellemeyle sistemsel ve performans ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.



Geçiş aşaması sorunsuz tamamlandı



IBM Filenet platformunun yeni versiyonuna upgrade sürecine Turkcell tarafından teknik ekipler, IBM çözüm ortağı Aksis ve katma değerli hizmetleriyle IBM distiribütörü Avnet (Tech Data) dahil oldu. Bunun yanı sıra IBM danışman ve destek kadroları da her aşamada projeye destek verdi. Güncelleme öncesi yapılan planlamada yeni FileNet versiyonunun yeni donanımlar üzerinde çalıştırılması kontrolleri yapıldı. Donanımların kurulum aşamasının ardından yeni versiyona geçiş süreci kesintisiz ve hızlı bir şekilde tamamlandı.



Avrupa'daki en büyük elektronik arşivlerden biri artık online olarak çalışıyor



IBM'in sunduğu yeni versiyon FileNet P8 platformuyla Avrupa'daki en büyük elektronik arşivlerinden birisine sahip olan Superonline tüm arşivinin online olarak görüntülenmesine olanak tanıyor. Ayrıca saniyeler içerisinde istenen evraklara ulaşılabiliyor. FileNet platformunun yeni versiyonunun getirdiği entegrasyon kolaylıklarının yanı sıra proje sürelerini kısaltılması da iş gücü kaynağı açısından ciddi avantajlar yaratıyor.



Müşteri memnuniyetini artıran bir sistem



“Kendini yenilikçi bir kurum olarak konumlandıran ve rekabet avantajını koruyarak büyümesini sürdürme hedefi olan Turkcell Superonline, bu vizyonuyla paralel olarak teknolojiyi yakından takip ediyor ve bu anlamda bizden de taleplerde bulunuyorlar” diyen ve projeyi değerlendiren IBM çözüm ortağı Aksis Genel Müdürü Burak Müjdeci : “Gelişen teknolojinin sunduğu nimetlerden yaralanmak isteyen firmalar için geliştirdiğimiz birçok yenilikçi teknolojiye sahibiz. Buradaki en önemli konu doğru teknolojiyi doğru firmaya uygulayarak değer yaratmaktan geçiyor. Turkcell Superonline ile gerçekleştirdiğimiz IBM FileNet P8 platformu güncellemesinin başarılı olmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi Turkcell Superonline'in vizyonu. Bu durum Turkcell Superonline'in rakiplerine göre her zaman avantajlı olmaya devam edeceğinin bir göstergesi. Aksis olarak bu sürecin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”



IBM çözüm ortağı Aksis Genel Müdürü Burak Müjdeci sözlerini şöyle sürdürüyor: “Turkcell Grubu, bulunduğu bölge itibarıyla büyük bir organizasyon. Abone sayısı açısından baktığımızda Dünyada da sayılı operatörler arasında yer aldığını söyleyebilirim. Projenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasından mutluluk duyuyoruz. Arka tarafta çalışan teknik proje ekibinin işi benimsemesi ve sağladığı özverili çalışmanın projenin gerçekleşme sürecine büyük bir değer kattığını belirtmemde fayda var. “



TURKCELL ICT CRM-İş Zekası-Dijital Yetenekler Direktörü İnanç Çakıroğlu: Turkcell Superonline olarak yeni teknolojileri takip ederek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. FileNet platformunu uzun zamandır kullanıyoruz ve IBM'in platform üzerinde yaptığı güncellemeler ile son teknolojileri bizlere sunması son derece sevindirici.