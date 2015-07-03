Yurt dışında cep telefonunuzdan görüşme yapmak, SMS atmak/almak, hele ki internete girmek ne kadar büyük pahalı kabustur, bilirsiniz. İşte Avrupa Birliği vatandaşları için 2017'den itibaren bu kabus sona erecek.



Yurt dışında cep telefonunuzdan görüşme yapmak, SMS atmak/almak, hele ki internete girmek ne kadar büyük pahalı kabustur, bilirsiniz. İşte Avrupa Birliği vatandaşları için 2017'den itibaren bu kabus sona erecek.



Avrupa Birliği, telekom operatörleri arasındaki anlaşmayı sağladı ve 2017'den itibaren, AB vatandaşları, AB ülkelerindeki seyahatleri sırasında, yurt dışı tarifeleriyle ücretlendirilmeyecekler. AB vatandaşları, sınırlardan hiçbir duraksama olmaksızın geçebilirken, telefonlarında gerekli ayarları yapmadıkları için çok büyük ve sürpriz telefon faturalarıyla karşılaşabiliyorlar. Almanya'da yaşayan bir AB vatandaşı, sadece bir saat ötedeki Fransa'ya geçip turistik bölgeleri ziyaret ederken fotoğraf ve video çekip Facebook'a yüklediği için yüzlerce euro fatura ödemek zorunda kalabiliyordu.



Bu sorun 2017'den itibaren tamamen ortadan kalkacakken, 2017'ye kadar da tüm operatörlerin yurt dışı dolaşım ücretleri için uygulanabilecekleri maksimum ücret tarifesi getirildi. Böylece AB vatandaşları, sürpriz fahiş faturalarla karşılaşmayacaklar.



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