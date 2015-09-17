O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Avrupa'da Türk gecesi

AVRUPA'DA TÜRK GECESİ

UEFA Avrupa Ligi grup ilk maçlarında Sarı Lacivertli takım saat 20.00'de Molde'yi evinde konuk ederken, Siyah Beyazlılar, saat 22.05'te Skenderbeu deplasmanında galibiyet arayacak.

Tarih : 17 Eylül 2015, 09:39
Puan Ver : Avrupa'da Türk Gecesi(6/10)3


FENER EVİNDE OYNUYOR



Avrupa'da bu akşam tam anlamıyla Türk gecesi yaşanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında yarın Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ba, Kjaer ve Diego ile cezalı olan Markovic, Molde maçında forma giyemeyecek



22.05'TE BAŞLAYACAK



Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda Arnavutluk'un Skenderbeu takımı ile karşı karşıya gelecek. Elbasan Arena'da oynanacak ve saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı, Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Laszlo Viszokai ve Gabor Erös yapacak. Siyah Beyazlı ekipte geçen sezondan kart cezası bulunan Olcay Şahan ile sakat olan Oğuzhan Özyakup, Arnavutluk temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.








Etiketler: Avrupa  Da  Türk  Gecesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER