

FENER EVİNDE OYNUYOR







Avrupa'da bu akşam tam anlamıyla Türk gecesi yaşanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında yarın Norveç'in Molde takımıyla karşılaşacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ba, Kjaer ve Diego ile cezalı olan Markovic, Molde maçında forma giyemeyecek







22.05'TE BAŞLAYACAK







Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında bu akşam deplasmanda Arnavutluk'un Skenderbeu takımı ile karşı karşıya gelecek. Elbasan Arena'da oynanacak ve saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı, Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Laszlo Viszokai ve Gabor Erös yapacak. Siyah Beyazlı ekipte geçen sezondan kart cezası bulunan Olcay Şahan ile sakat olan Oğuzhan Özyakup, Arnavutluk temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.