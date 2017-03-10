İsviçre'de bir kafeyi basan silahlı saldırganlar müşterilere ateş açtı, iki kişi öldü. Almanya'da ise Düsseldorf'un en büyük garında elindeki baltayla dehşet saçan kişi köprüden atlayıp ağır yaralandı.



Avrupa'nın merkezinde yer alan Almanya ve İsviçre'de iki ayrı saldırı var.







İsviçre'nin Basel kentinde bir kafede silahlar patladı. Cafe 56 isimli mekana giren silahlı iki saldırgan, içeridekilere ateş açtı. Görgü tanıkları, saldırganların kafeden hızla kaçtığını aktarıyor. Saldırı sonucu iki can kaybı var, bir kişi ise yaralı.







İsviçre polisi, kaçan saldırganları arıyor.







kaynak:milliyet