Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'daki büyük liglerde de şampiyonlar şekillenmeye başladı. Almanya'da Bayern Münih, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Hollanda Eredivisie'de ise şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı.



İngiltere Premier Lig'de son haftalara gelinirken, şampiyonluğun en net adaylarından 84 puandaki Chelsea, 36. haftada puan alamasa bile 77 puandaki en yakın takipçisi Tottenham'ın Manchester United'a kaybetmesi durumunda ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın Tottenham deplasmanında kazanması durumunda Mourinho'nun eski takımı Chelsea şampiyon olacak. Bu sezon çok iyi bir grafik çizen Tottenham kazanırsa, Chelsea'nin West Bromwich önünde alacağı galibiyet, Maviler'e şampiyonluk kupasını getirecek.







BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ



Almanya BundesLiga'da Bavyera ekibi Bayern Münih, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 10'a yükselterek şampiyonluğunu ilan etmişti. Bayern bu sonuçla üst üste 5. şampiyonluğunu yaşamış oldu. Şampiyonun belli olmasının ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. BundesLiga'ya bu sezon yükselen RB Leipzig son 2 maçında 1 puan alması durumunda ligi 2. sırada tamamlamayı garantileyecek.







AJAX MI FEYENOORD MU?



Excelsior ile geçtiğimiz hafta oynayacağı maç öncesinde şampiyonluk kutlamalarına başlayan Feyenoord'lu taraftarlar, takımlarının aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrasında sokakları savaş alanına çevirmişti. Ajax'ın sahasında galip gelmesiyle de puan farkı 1'e indi. Feyenoord son maçında Heracles'i mağlup ettiği takdirde şampiyonluğa ulaşacak. Willem deplasmanında boy gösterecek olan Ajax'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Kırmızı-beyazlı ekip, Willem'i yenerek, Feyenoord'un puan kaybetmesini bekleyecek.







kaynak:sabah