Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde artık firmalar da iş gücünü robotlara kaydırıyor. Avrupa'da pizzaları müşterilere robotlar teslim edecek.



Eğer siz de pizza sipariş ediyorsanız, bazen geç geldiği için kuryelere sitem etmişsinizdir. Ancak yakında sitem edecek bir insanı karşınızda bulamayabilirsiniz. Zira Dominos Pizza, Almanya ve Hollanda'da pizzalarını robotlarla müşterilerine ulaştıracağını açıkladı. İşte Avrupa'da pizzaları müşterilere robotlar teslim edecek haberi detayları.



Dominos Pizza‘ya bu hizmeti Londra merkezli Starship Technologies sağlayacak. Firma bu ortaklık için 6 tekerlekli insansız ulaştırma robotları üretti. Gücünü bataryadan alan ulaştırma robotları, kaldırımdan gidecek şekilde tasarlandı. Saatte 4 mil hız yapabilen robotlar, 20 pound (9,7 KG) ağırlık taşıma kapasitesine sahip. Müşteriler, robotların kargo bölümünü telefonlarına gönderilen şifre ile açarak siparişlerini alabilecek.



Dominos Pizza,boyutlarına bağlı olarak ulaştırma robotlarının 8 pizzayı, yan lezzetler ve içeceklerle beraber taşıyabileceğini belirtti. Starship Technologies'in robotları Londra'da başka markalar için halihazırda ulaştırma yapıyor. Bu girişim de Dominos Pizza'nın ulaştırmasına teknoloji kattığı ilk deneyim değil. Firma 2016‘da Yeni Zelanda'da siparişleri drone'larla teslim etmeyi test etmişti.



Görünüşe göre yakın bir gelecekte, daha fazla robotu iş hayatında aktif olarak göreceğiz.