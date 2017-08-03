Almanya, Hollanda ve Belçika'da yapılan araştırma ve testler sonucu yumurtalarda yüksek miktarda böcek öldürücü ilaca rastlandı. 3 ülkede milyonlarca yumurta raflardan kaldırıldı.

Protein açısından zengin bir besin olan yumurta bu aralar Avrupa'da ciddi bir panik yaşatıyor. Almanya, Hollanda ve Belçika'da zehirlenme tehlikesi nedeniyle milyonlarca yumurta piyasadan toplatıldı.

180 ÇİFTLİK KAPATILDI

Hollanda'da yaklaşık 180 çiftlik geçici olarak kapatılarak, soruşturma başlatıldı. Almanya'ya gönderilen yaklaşık 1 milyon yumurtanın ise Hollanda sınırından geri gönderildiği bildirildi.

TAVUKLARDA KULLANILAN BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ İLAÇ YUMURTALARA BULAŞTI

Tavuk pisliği, kan ve yumurtalarında yapılan testlerde hayvanların üstlerinde bulunan bulunan pire, bit ve kenelerden kurtulmak için kullanılan böcek öldürücü fipronil maddesi kullanıldığı saptandı.

SAĞLIK ÖRGÜTÜ UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü, yüksek oranda yutulan toksik maddenin karaciğer, tiroit bezleri ve böbreklere zarar verebileceğini bildirdi.

Kaynak: haberinburada