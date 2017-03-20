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avrupa'da liderler değişmedi

AVRUPA'DA LİDERLER DEĞİŞMEDİ

Premier Lig'de Chelsea, La Liga'da Real Madrid, Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Juventus ve Ligue 1'de Monaco, haftayı galibiyetle kapatarak liderliklerini sürdürdü.

Tarih : 20 Mart 2017, 12:02
Puan Ver : Avrupa'da Liderler Değişmedi(7/10)6


Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.



İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Monaco, zirvedeki yerlerini korudu.



LA LIGA



Real Madrid, La Liga'nın 28. haftasında konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.



Arda Turan'ın forma giymediği maçta Barcelona, sahasında Valencia'yı 4-2'lik skorla geçti.



Üst sıralardaki iki takımın mücadelesinde Atletico Madrid, evinde Sevilla'yı 3-1 yendi.



Deportivo La Coruna, Emre Çolak'ın 77. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada sahasında Celta Vigo'ya 1-0 mağlup oldu.



La Liga'da bir maç eksiğine rağmen 65 puanla zirvede bulunan Real Madrid'i, 63 puanla Barcelona, 57 puanla Sevilla ve 55 puanla Atletico Madrid takip ediyor.



 



kaynak:sabah








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