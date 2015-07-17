

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimleri bugün İsviçre'nin Nyon kentinde (TSİ) 13.00'te gerçekleştirilecek. Ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk, Hollanda'dan Ajax, Rusya'dan CSKA Moskova, Belçika'dan Club Brugge ve Fransa'dan Monaco takımlarından biri ile eşleşecek. Şampiyon Galatasaray ise turnuvaya doğrudan grup aşamasından katılacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 28-29 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Medipol Başakşehir ve 2. ön eleme turunda Lüksemburg'un Differdange 03 takımı ile eşleşen Trabzonspor'un tur atlaması halinde karşılaşacağı rakipler de bugün belli oluyor. Kura çekimi ise 14.00'te başlayacak. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne grup aşamasında dahil olacak. Avrupa'nın kulüp bazındaki ikinci büyük kupasının 3. ön eleme turu karşılaşmaları, 30 Temmuz ve 6 Ağustos'ta yapılacak.