EuroCup B Grubu son hafta maçında Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 87-68 mağlup ederek gruptan ikinci çıkan Galatasaray Odeabank, son 16 turunda E Grubu'nda yer alacak.

Sarı-kırmızılıların rakipleri A Grubu'nu lider tamamlayan Darüşşafaka, C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan ALBA Berlin ve D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Herbalife Gran Canaria oldu.

MAÇLAR 3 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Dörderden 16 takımın yer aldığı gruplardaki dört takım, 3 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında oynanacak son 16 turunda mücadele edecek. Her takım, rakibiyle evinde ve deplasmanda olmak üzere iki kez karşılaşacak ve gruptaki en iyi iki takım çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: haberinburada