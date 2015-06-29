





UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda yarın 3'er maç yapılacak.







UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, yarın 1. ön eleme turundaki 3'er maçla başlayacak.







UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Pyunik (Ermenistan)-Folgore (San Marino), Lincoln (Cebeli Tarık)-FC Santa Coloma (Andorra) ve Crusaders (Kuzey İrlanda)-Levadia Tallinn (Estonya) karşılaşmaları oynanacak.







UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda ise Balzan (Malta)-Zeljeznicar'ı (Bosna Hersek), Progres (Lüksemburg)-Shamrock Rovers'ı (İrlanda Cumhuriyeti) ve Renova (Makedonya)-Dacia'yı (Moldova) ağırlayacak.







"Devler Ligi"nde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Galler'den The New Saint FC ekibi 1 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 Temmuz Perşembe günü 48 maçın heyecanı yaşanacak.







Şampiyonlar Ligi'nde rövanş karşılaşmaları 7 Temmuz, Avrupa Ligi'nde ise 7 ve 9 Temmuz'da yapılacak.



