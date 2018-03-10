AVRUPA'DA DAÇKA FIRTINASI! YARI FİNALE ÇIKTILAR
ULEB Kupasında Darüşşafaka Doğuş, Karadağ'ın Nuducnost VOLI takımını deplasmanda 78-71 yenerek yarı finale çıktı.
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 78-71 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı.
DAÇKA İLK MAÇI DA KAZANMIŞTI
Darüşşafaka, İstanbul'daki ilk maçı da 57-54 kazanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
- Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
- Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
- Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
- 'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar