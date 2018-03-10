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Avrupa'da Daçka fırtınası! Yarı finale çıktılar

AVRUPA'DA DAÇKA FIRTINASI! YARI FİNALE ÇIKTILAR

ULEB Kupasında Darüşşafaka Doğuş, Karadağ'ın Nuducnost VOLI takımını deplasmanda 78-71 yenerek yarı finale çıktı.

Tarih : 10 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar(6/10)2

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 78-71 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı.

DAÇKA İLK MAÇI DA KAZANMIŞTI

Darüşşafaka, İstanbul'daki ilk maçı da 57-54 kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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