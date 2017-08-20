Çin, ülkesinde futbola ciddi yatırım yapmasının ardından Avrupa pazarına da girdi. Dünyanın önde gelen birçok kulübünde Asya devinin iş adamları hissedar. Milan'ı Silvio Berlusconi'den satın alan RSI Grubu, yüzde 99.93 pay ile neredeyse kulübün tamamına sahip. Suning Holdings de bir diğer İtalyan ekibi Inter'in yüzde 68.55'ini kontrolüne aldı. Halen Serie B'de yer alan, bir dönemin efsane ekibi Parma'nın yüzde 60'ı da Desports adlı Çin şirketi tarafından satın alındı.

FRANSA'DAN DA ALDILAR

Çinli işadamları İtalya'nın ardından Fransa Ligi'ne de girdi. Sochaux'nun yüzde 100'ünü Ledus alırken Sneijder'ın yeni takımı Nice'in yüzde 80'i 'International Investor'ın oldu. Auxerre'in yüzde 77'si ve Lyon'un yüzde 20'sinde de Asya ülkesinin yatırımcılarının hissesi bulunuyor. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City'nin yüzde 13'ü, Southampton'ın yüzde 80'i, Aston Villa ve Wolverhampton'ın ise yüzde 100'ünü alan Çinliler, İspanya'da Granada ve Espanyol'un neredeyse tamamını Atletico Madrid'in ise yüzde 20'sini kontrol ediyor.

Kaynak: haberinburada