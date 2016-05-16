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avrupa'da beşiktaş coşkusu

AVRUPA'DA BEŞİKTAŞ COŞKUSU

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-1 yenmesinin ardından Almanya'da yer yerinden oynadı. Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları karnaval havasında geçti.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:55
Puan Ver : Avrupa'da Beşiktaş Coşkusu(8/10)10


Nürnberg Beşiktaşlılar Derneği'nde maçı takip eden Beşiktaş taraftarları, maç boyunca adeta tribündeymişçesine takımlarını desteklediler. Atılan her golde, sevinç çağlıkları dışarlara taştı. Aralarında kadın taraftarların da olduğu Beşiktaşlılar, maç sonunda bahçeye çıkıp şampiyonluklarını burada meşaleler yakarak kutladılar. araftarlar daha sonra araçları ile Nürnberg sokaklarında korna çalıp Beşiktaş şampiyonluğunun coşkusunu doya doya yaşadılar.








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