

Nürnberg Beşiktaşlılar Derneği'nde maçı takip eden Beşiktaş taraftarları, maç boyunca adeta tribündeymişçesine takımlarını desteklediler. Atılan her golde, sevinç çağlıkları dışarlara taştı. Aralarında kadın taraftarların da olduğu Beşiktaşlılar, maç sonunda bahçeye çıkıp şampiyonluklarını burada meşaleler yakarak kutladılar. araftarlar daha sonra araçları ile Nürnberg sokaklarında korna çalıp Beşiktaş şampiyonluğunun coşkusunu doya doya yaşadılar.