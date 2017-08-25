AVRUPA'DA BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR
Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri, çekilecek kurayla belli oluyor.
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un gruplardaki rakipleri bugün belli oluyor. Saat 14.00'te başlayan kura çekimine 2 temsilcimiz de son torbadan giriyor.
Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.
Torbalar şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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