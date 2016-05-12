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Avrupa vize serbestisi konusunda yine yan çizdi

AVRUPA VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA YİNE YAN ÇİZDİ

Haziran'da Türklere vize sözü veren AB, "Ankara, terörle mücadelesini yumuşatmazsa vize yok" diyerek, muafiyetin ekim ayına kaldığını açıkladı.

Tarih : 12 Mayıs 2016, 09:24
Puan Ver : Avrupa Vize Serbestisi Konusunda Yine Yan Çizdi(6/10)4


Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerine vizesiz seyahati öngören tavsiye kararını dün AP Genel Kurulu'nda görüşeceği açıklandı.



Ancak zirveden olumsuz sonuç çıkacağı ise toplantı öncesinde AB'li yetkililer tarafından dile getirilmeye başlandı. İlk açıklama AP Başkanı Martin Schulz'dan geldi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini "yumuşatması" gerektiği konusunda ifadeler kullanan Shulz, Türkiye'ye haziran ayında vize serbestisi sağlanması yönündeki beklenti hakkında "şartlar yerine getirilmeden parlamentonun konuyu ele alması sözkonusu değil" söyledi. Schulz, bu sebeple kendisinin konuyu komisyona havale etmediğini de belirtti.



TERÖRÜN YANINDALAR

Türkiye'nin AB'nin öngördüğü 72 kriterden aralarında terör yasası ve kişisel bilgiler konusundaki düzenlemelerin de yer aldığı 5 tanesini henüz yerine getirmediğini ifade eden Schulz, terörle mücadele kanunun mutlaka değiştirilmesi konusunda ısrarcı olduklarını ve geri adım atmayacaklarını ifade etti.



Schulz, bu maddenin kendileri için "olmazsa olmaz"lardan biri hâline geldiğini kaydetti. Türkiye'nin eksik kriterleri bir an önce ele almasını istediklerini belirten Schulz, "Ancak Türkiye bu kriterleri henüz ele almadı. Türkiye'nin bunu yapabileceğini de şu an için göremiyorum. Türkiye, ekim ayında vize serbestliğini elde etmek istiyorsa bu eksik maddeleri şimdiden kendi parlamentosunda ele almaya başlamalı" dedi.



BROK DA "EKİM" DEDİ








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