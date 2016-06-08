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avrupa ülkelerinde ab'ye güven azalıyor

AVRUPA ÜLKELERİNDE AB'YE GÜVEN AZALIYOR

Üye ülkelerin Avrupa Birliği'ne güveni giderek azalıyor. İngiltere'de gerçekleştirilecek AB referandumu öncesinde yapılan bir araştırmaya göre, çok sayıda birlik ülkesinde AB'ye güven düşüşü yaşanıyor.

Tarih : 08 Haziran 2016, 15:22
Puan Ver : Avrupa Ülkelerinde Ab'ye Güven Azalıyor(10/10)11


ABD merkezli Pew Research Center tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’nin dışında AB’nin lokomotif ülkelerinde de güven kaybı artıyor.



AB’nin lokomotif ülkelerinde güven düşüyor



Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, araştırmaya katılan Almanların sadece yüzde 50’si AB’ye güven duyuyor. Almanlar arasında birliğe güvenin geçen yıla göre yüzde 8 oranında gerilediği belirtiliyor. Avrupa Birliği’nin bir diğer önemli ülkesi Fransa’da ise, birliğe güven geçen yıla göre yüzde 17 gerileyerek yüzde 38’e düştü. Ekonomik krizin hüküm sürdüğü Yunanistan’da AB’ye güven ise yüzde 27.



Doğu Avrupa ülkelerinde AB’ye güven var



Pew araştırmasına göre, AB’ye güven Doğu Avrupa ülkelerinde merkez Avrupa’ya göre daha yüksek. Polonyalıların yüzde 72’si, Macarların ise yüzde 61’i AB hakkında olumlu görüşe sahip. AB içerisinde kalıp kalmama konusunda referanduma hazırlanan İngiltere’de son durum ise yüzde 48’in görüşü olumsuz. AB hakkında olumlu düşünen İngilizlerin oranı yüzde 44 düzeyinde.



Sığınmacılar ve ekonomik kriz etkili oldu



Araştırmaya katılanların yüzde 42’si bazı yetkilerin ulusal hükümetlere bırakılması yönünde görüş belirtirken, Brüksel’in yetkilerinin arttırılmasını savunanların oranı yüzde 19. Araştırmaya göre, AB’ye olan güvenin azalmasında sığınmacı krizi ile ekonomik ve parasal kriz en önemli etkenler oldu.



Araştırmanın İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Almanya, Polonya, Macaristan, İsveç ve Hollanda’da 10 bin kişi ile yapıldığı kaydedildi. Genel olarak sol eğilimli ve gençlerin AB’ye yaşlı ve sağ eğilimlilere göre daha pozitif baktıkları bildirildi.



İngiltere’nin AB’den çıkmasının birlik açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı da araştırmadan çıkan sonuçlar arasında. Buna göre İsveçlilerin yüzde 89’u, Almanların yüzde 74’ü, Fransızların yüzde 64’ü, İtalyanların ise yüzde 57’si İngiltere’nin çıkması AB açısından kötü olur diyor. Yüzde 32 ise, İngilizlerin çıkışının Ab için iyi olabileceği görüşünde.







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