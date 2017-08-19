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AVRUPA TURUNA ÇIKAN AVUSTRALYALI JULİA, ÜÇ BÜYÜK KENTTE DEAŞ'IN SALDIRILARINA DENK GELDİ


Avrupa Turuna Çıkan Avustralyalı Julia, Üç Büyük Kentte DEAŞ'ın Saldırılarına Denk Geldi
Tarih : 19 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Avrupa Turuna Çıkan Avustralyalı Julia, Üç Büyük Kentte Deaş'ın Saldırılarına Denk Geldi(6/10)2

Julia Monaco, Barcelona'da La Rambla Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi.

LONDRA'DAKİ SALDIRIDA METRODA MAHSUR KALMIŞTI

Haziran ayında Londra'daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte bölgedeydi ve o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı.

PARİS'TE GEZDİĞİ SIRADA İR POLİS BIÇAKLANMIŞTI

Birkaç gün sonra ise Paris'e geçmiş, Notre Dame Katedrali'ni gezdiği sırada, binanın hemen dışında düzenlenen saldırıda bir polis bıçaklanmıştı.

"BURADA KALMALIYIM VE ONLARA İZİN VERMEMELİYİM" DEDİ

Julia Monaco arka arkaya düzenlenen saldırılara rağmen, tatilini sürdüreceğini söyledi. "Eve gitmek istiyormuşum gibi hissetmiyorum. Burada kalmalı ve onlara izin vermemeliyim. Nereyi görmek istiyorsam oraya gideceğim" dedi.BARCELONA'DAKİ SALDIRIDA DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEYDİLER

Julia Monaco ile Avustralyalı arkadaşları Alana Reader ve Julia Rocca, dün Barcelona'da can havliyle kaçışan insanları gördüklerinde bir alışveriş merkezindeydiler. Alışveriş merkezinin kapıları güvenlik alarmıyla kitlendi ve üç arkadaş dehşet içindeki insanların içeri girebilmek için camlara vuruşunu ve yardım isteyişini izledi.

"HERKES CANINI KURTARMAK İÇİN PANİK İÇİNDE KAÇTI"

"Bir anda her şey değişti ve herkes canını kurtarmak için panik içinde kaçışmaya, ağlamaya, çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Biz ise dükkana kitlenmiş olarak kaldık. Camlara yaklaşmamamızı ve yere yatmamızı söylediler. Sonunda kapılar açıldı, çıkmamıza izin verildiğinde kaldığımız pansiyona yürüdük. Ancak birçok cadde polis tarafından kapatıldığından arka sokaklardan gitmek zorunda kaldık."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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