AVRUPA, SANAL PARAYI YASAKLAYACAK
Avrupa Merkez Bankası, sanal para arzını yasaklamayı tartışıyor. ECB Konseyi Üyesi Ewald Nowotny, bitcoin gibi sanal para birimi 'moda'sının tehlikeli olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Konseyi Üyesi Ewald Nowotny, bitcoin gibi sanal para birimi modasının tehlikeli olduğunu söyledi. Nowotny, Avusturya'da yayınlanan haftalık Trend dergisine konuştu. Yeni sanal para birimlerinin piyasaya arzının yasaklanmasının Avrupa için uygun olup olmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Nowotny, "ECB'de bu konuda güçlü yasal sınırlamalar getirilmesini tartışıyoruz" dedi.
DAHA ÖNCE ÇİN'DE YASAKLANMIŞTI
Çin Merkez Bankası, dijital para pazarına en sert düzenlemeleri getirerek, dijital para halka arzı tekliflerinin yasadışı olduğunu ve ilgili toplayıcı faaliyetlerin derhal durdurulacağını açıklamıştı.
Çin Halk Bankası (PBoC) internet sitesinde "Initial Coin Offerrings (ICO)" hakkındaki soruşturmaları tamamladığını ve halihazırda tamamlanmış olan yasal ihlalleri cezalandırırken gelecekteki teklifleri cezalandıracağını açıkladı.
PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILAMAYACAK
PBoC ifadesinde, tüm kripto para birimlerinin ticaretinin ve kullanımının artık Çin'de yasadışı olabileceğini önermekte. Habertürk'ün haberine göre, PBoC, "para otoriteleri tarafından verilmeyen sanal para birimlerinin, paraya eşdeğer yasal statüye sahip olmadığını ve pazar kullanımında para birimi olarak dolaştırılamayacağını ve edilmemesi gerektiğini" söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
- Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
- Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
- Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
- Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
DÜNYA HABERLERİ
- Emniyet Kemeri Takmayan Kadına Patronundan İlginç Ceza: Bantla Duvara Yapıştırdı
- Oyuncak Korna Yutan Çocuğun Ağzından Düdük Sesi Çıkıyor
- Suudi Arabistan'da Bir İlk! Kadın Sürücü Kaza Yaptı, 1 Kişi Öldü
- Las Vegas Katliamının En Küçük Tanığı Daha 5 Yaşında!
- Benzin İstasyonunda Sigara İçen Duyarsız Adama, Yangın Tüpü Sıktılar
Bu Haberle İlgili Yorumlar