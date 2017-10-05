Avrupa Merkez Bankası, sanal para arzını yasaklamayı tartışıyor. ECB Konseyi Üyesi Ewald Nowotny, bitcoin gibi sanal para birimi 'moda'sının tehlikeli olduğunu söyledi.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Konseyi Üyesi Ewald Nowotny, bitcoin gibi sanal para birimi modasının tehlikeli olduğunu söyledi. Nowotny, Avusturya'da yayınlanan haftalık Trend dergisine konuştu. Yeni sanal para birimlerinin piyasaya arzının yasaklanmasının Avrupa için uygun olup olmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Nowotny, "ECB'de bu konuda güçlü yasal sınırlamalar getirilmesini tartışıyoruz" dedi.



DAHA ÖNCE ÇİN'DE YASAKLANMIŞTI



Çin Merkez Bankası, dijital para pazarına en sert düzenlemeleri getirerek, dijital para halka arzı tekliflerinin yasadışı olduğunu ve ilgili toplayıcı faaliyetlerin derhal durdurulacağını açıklamıştı.



Çin Halk Bankası (PBoC) internet sitesinde "Initial Coin Offerrings (ICO)" hakkındaki soruşturmaları tamamladığını ve halihazırda tamamlanmış olan yasal ihlalleri cezalandırırken gelecekteki teklifleri cezalandıracağını açıkladı.



PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILAMAYACAK



PBoC ifadesinde, tüm kripto para birimlerinin ticaretinin ve kullanımının artık Çin'de yasadışı olabileceğini önermekte. Habertürk'ün haberine göre, PBoC, "para otoriteleri tarafından verilmeyen sanal para birimlerinin, paraya eşdeğer yasal statüye sahip olmadığını ve pazar kullanımında para birimi olarak dolaştırılamayacağını ve edilmemesi gerektiğini" söyledi.



























Kaynak: haberinburada



