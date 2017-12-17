Avrupa, terör finansmanına ve kara para aklamaya darbe vurmak için sanal para birimi kullanan kişilerin kimliklerini açığa çıkaracak. Para transferlerinde hesapları takip edecek.

2009'da bitcoin ile ortaya çıkan ve son dönemlerde piyasaları altüst eden sanal paralara karşı birçok ülke harekete geçti. Özellikle bitcoin çılgınlığının hızla yayılmasının ardından Rusya ve Çin'den sonra önemli bir adım da Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, başta bitcoin olmak üzere sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına katı kurallar getirmeye hazırlanıyor.Bu adımın terörün finansmanı ve kara para aklamaya ağır darbe vurması bekleniyor. Yönergenin uygulamaya konulmasıyla, bu platformlarda sanal para birimi kullanan kişilerin kimlikleri açığa çıkacak.Temmuz 2016'da Avrupa Komisyonu'nun önerdiği yönerge yürütülecek müzakereler sonucunda birliğe üye devletler tarafından resmen kabul edilirse 18 ay içinde ulusal yasaya dönüşecek.

TRANSFERLER ŞEFFAF OLACAK

Avrupa Komisyonu, söz konusu yönergeyi 2015 ve 2016'da Brüksel ve Paris'te gerçekleşen terör saldırılarının bitcoin ve diğer kripto para birimleri kullanılarak finanse edildiği gerekçesiyle hazırladı.AB Adalet Komiseri Vera Jourova, "Onaylanan karar, para aklamayla terör finanse etmeyi engelleyecek ve para trafiğine şeffaflık getirecek" diye konuştu.

Yapılacak değişiklikle birlikte bankalar arası sanal para transferlerinde hesapların takibi de yapılacak. Transferlerin kim tarafından yapıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte kara para aklanmasının da önüne geçilmesi bekleniyor. Bu yasayla şirket sahipleri ve ulusal banka hesap kayıtları için şeffaflık sağlanacak.

TERÖRÜN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Konsey, kara para aklamayı önleme ve terörle mücadeleyi mali mevzuata uyumlu hale getirmek için tüm kripto para birimlerini düzenlemeyi planlıyor. İngiltere hükümeti, kara para aklamanın önüne geçmede şirketlerin faaliyetlerinin ulusal makamlar tarafından denetlenmesi için müzakerelerde bulunuyor.

YARIM TRİLYON DOLARLIK PİYASA

Bitcoin'in kısa sürede yaptığı sıçramayla birlikte diğer kripto para birimlerine de ilgi arttı. Son günlerde diğer dijital para birimleri hızla değer kazanırken bin 51 para biriminin toplam piyasa değeri yarım trilyon doları buldu.

ABD-YASAL: ABD Hazinesi, Bitcoin'i 2013'te sanal bir para birimi olarak sınıflandırdı. Emtia Vadeli İşlem Komisyonu, 2015'te Bitcoin'i emtia olarak tanımladı. 2016'da ise federal bir hâkim verdiği kararda Bitcoin'in "fon" olduğuna hükmetti.

HOLLANDA-YASAL: Bitcoin gibi sanal para birimleri şu an Hollanda'nın Finansal Denetim Yasası kapsamında bulunmuyor. Hollanda bankaları, Blok- Zincir metotuyla giderleri azaltmak için çalışıyor.

G. AFRİKA- YASAL DEĞİL: Aralık 2014'te Güney Afrika Merkez Bankası, sanal para birimine ilişkin bir rapor yayımlayarak 'yasal bir statü veya düzenleyici çerçeve' olmadığını beyan etti.

ÇİN- FİRMALARA YASAK: Kişi ve şirketlerin Çin'de bitcoin alıp satması serbest. Bankalar gibi finansal firmaların ise Bitcoin işlemi yapması yasaklanmış durumda.

RUSYA- YASAL: Rusya daha önce Bitcoin kullanımını yasaklamışken Kasım 2016'dan itibaren Bitcoin "yasadışı değil" şeklinde ilan edildi.

BİTCOİN: Değeri 309 milyar dolara ulaşan Bitcoin, piyasadaki en pahalı kripto para. Şu sıralar 18 bin dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM: Ethereum, para transferi ücretlerini ödemek için kullanılıyor. 68 milyar dolar piyasa değeri olan Ethereum 700 dolardan işlem görüyor.

BİTCOİN CASH: Bitcoin Cash, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi olarak devamı. Piyasa değeri ise 30 milyar dolar.

RIPPLE: Ripple, para birimlerinin ticaretinin yapılabildiği bir sistem. 30 milyar dolar piyasa değeri olan Ripple, 0.79 dolardan işlem görüyor.

LİTECOİN: Kripto paralardan daha hızlı işlem onay süresine ve gelişmiş depolama imkânlarına sahip Litecoin, 16 milyar dolar piyasa değerine sahip.

DASH: 3 yıl önce piyasaya çıkan Dash, 911 dolara kadar tırmandı. Bitcoin altyapısına dayalı sanal para birimi olan Dash'in piyasa değeri 7 milyar dolar.

NEO: Çin'in Ethereum'u olarak bilinen NEO, 2017'ye 0.14 dolardan başlayarak 49 dolara kadar çıktı.

IOTA: 10 milyar dolarlık piyasa değeriyle henüz çok genç olan kripto para biriminden IOTA, 3.60 dolardan satılıyor.

MONERO: Güvenli ve anonim para transferlerine olanak sağlayan Monero, bugün 328 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri ise 5 milyar dolar.

NEM: Diğer kripto para birimlerinden farklı olarak kendi orjinal kaynak koduna sahip olan NEM'in piyasa değeri şu an 6 milyar doları aşmış durumda.

Kaynak: haberinburada