Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi I Grubu'nda 3'üncü maçında bugün kendi sahasında Salzburg'la karşılaştı.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Atiker Konyaspor yönetimi, Avrupa Şampiyonası olan Ampute Milli Takım oyuncuları, Salzburg maçına onur konuğu olarak davet etti. Bunun üzerine bugün Konya'ya gelen milli oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'na gelirken, coşkulu yeşil-beyazlı taraftarlarca meşalelerle karşılandı. Maçı locada izleyecek olan milli futbolcular, yine stat girişinde de taraftar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaynak: haberinburada