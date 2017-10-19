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Avrupa Şampiyonu Olan Ampute Milli Takımı, Konyaspor'un Avrupa Maçını İzledi

AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN AMPUTE MİLLİ TAKIMI, KONYASPOR'UN AVRUPA MAÇINI İZLEDİ

Avrupa şampiyonu olarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımı, Konyaspor'un Avrupa maçını Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda izledi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 22:00
Puan Ver : Avrupa Şampiyonu Olan Ampute Milli Takımı, Konyaspor'un Avrupa Maçını İzledi(9/10)5

Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi I Grubu'nda 3'üncü maçında bugün kendi sahasında Salzburg'la karşılaştı.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Atiker Konyaspor yönetimi, Avrupa Şampiyonası olan Ampute Milli Takım oyuncuları, Salzburg maçına onur konuğu olarak davet etti. Bunun üzerine bugün Konya'ya gelen milli oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'na gelirken, coşkulu yeşil-beyazlı taraftarlarca meşalelerle karşılandı. Maçı locada izleyecek olan milli futbolcular, yine stat girişinde de taraftar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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