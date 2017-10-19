AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN AMPUTE MİLLİ TAKIMI, KONYASPOR'UN AVRUPA MAÇINI İZLEDİ
Avrupa şampiyonu olarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımı, Konyaspor'un Avrupa maçını Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda izledi.
Atiker Konyaspor, Avrupa Ligi I Grubu'nda 3'üncü maçında bugün kendi sahasında Salzburg'la karşılaştı.
TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Atiker Konyaspor yönetimi, Avrupa Şampiyonası olan Ampute Milli Takım oyuncuları, Salzburg maçına onur konuğu olarak davet etti. Bunun üzerine bugün Konya'ya gelen milli oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'na gelirken, coşkulu yeşil-beyazlı taraftarlarca meşalelerle karşılandı. Maçı locada izleyecek olan milli futbolcular, yine stat girişinde de taraftar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: haberinburada
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