Barzani: Kriz Çıkartacak Adım Atmayacağız, Bağdat İle Şartsız Diyaloğa Hazırız
Türkiye Ve İran Ticarette Yerli Para Birimini Kullanacak
50 Yıllık Genetiği Bozulmamış Sebze Tohumlarından Ürün Elde Edildi
Arjantin'de Portakal Büyüklüğünde Dolu Yağışı! Araçlarda Büyük Hasar Oluştu
Erman Toroğlu, Arda'ya Patladı: Hesap Soracakmış, O Parmağını Kırarım
İspanya'da Gerilim Yüksek! Katalan Lider Bağımsızlık İlan Ederse Gözaltına Alınacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Önümüzdeki Sezonun Transfer Planını Bile Hazırladı
Türkiye, Rusya'dan İthal Edilen 7 Ürüne Onay Şartı Getirdi
Donald Trump'ın Eski Eşi, Yeni Eşine Meydan Okudu: First Lady Benim Tamam Mı!
Pazar Yerlerine Yeni Düzenleme Geliyor
Avrupa Şampiyonluğunu Getiren Osman Çakmak'ın Oynadığı Reklam Gerçek Oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 İlin Emniyetine Mafyayla Mücadele Talimatı
Hollandalıların Yarısı Sneijder Futbolu Bıraksın Dedi
Grup Toplantısında Dili Sürçen Yıldırım, Sözleriyle Salonu Kahkahaya Boğdu: Motor Tekledi
Ünlü Meteorolog Orhan Şen, Şimdiden Tahmin Yaptı: Kışın Kar Yağışı Fazla Olacak
Bakanlık Üretmek İçin Orman Oluşturdu! Kilosu 3 Bin 500 Euro
Rusya Bitcoin İşlemi Yapan Siteleri Engelliyor
Hayatının Şokunu Finalde Yaşadı
Galip Öztürk, Icbc Bankasından Hisse Satın Aldı
Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor

Avrupa Şampiyonluğunu Getiren Osman Çakmak'ın Oynadığı Reklam Gerçek Oldu

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU GETİREN OSMAN ÇAKMAK'IN OYNADIĞI REKLAM GERÇEK OLDU

A Milli Erkek Ampute Takımımızda forma giyen ve İngiltere'ye attığı golle kupayı getiren Osman Çakmak, turnuva başlamadan önce oynadığı reklam filminde de son dakikada gol atmıştı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Avrupa Şampiyonluğunu Getiren Osman Çakmak'ın Oynadığı Reklam Gerçek Oldu(7/10)3

A Milli Erkek Ampute Takımımız, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Son dakikada attığı golle galibiyeti getiren Gazi Osman Çakmak, Avrupa şampiyonası öncesi Mehmetçik Vakfı'nın reklam filminde yer almıştı. Reklamda 'Osman'da gözler, harika bir şut ve gol' sözleri yer almıştı.

Çakmak, İngiltere maçının son dakikasında defanstan ileriye çıkarak attığı golle reklam senaryosunu gerçeğe dönüştürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avrupa  Şampiyonluğunu  Getiren  Osman  Çakmak  In  Oynadığı  Reklam  Gerçek  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER