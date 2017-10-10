AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU GETİREN OSMAN ÇAKMAK'IN OYNADIĞI REKLAM GERÇEK OLDU
A Milli Erkek Ampute Takımımızda forma giyen ve İngiltere'ye attığı golle kupayı getiren Osman Çakmak, turnuva başlamadan önce oynadığı reklam filminde de son dakikada gol atmıştı.
A Milli Erkek Ampute Takımımız, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
Son dakikada attığı golle galibiyeti getiren Gazi Osman Çakmak, Avrupa şampiyonası öncesi Mehmetçik Vakfı'nın reklam filminde yer almıştı. Reklamda 'Osman'da gözler, harika bir şut ve gol' sözleri yer almıştı.
Çakmak, İngiltere maçının son dakikasında defanstan ileriye çıkarak attığı golle reklam senaryosunu gerçeğe dönüştürdü.
Kaynak: haberinburada
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