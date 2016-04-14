O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA TÜRKİYE RAPORU KABUL EDİLDİ


AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA TÜRKİYE RAPORU KABUL EDİLDİ
Tarih : 14 Nisan 2016, 15:22
Puan Ver : Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Raporu Kabul Edildi(7/10)4


Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından kaleme alınan raporda, ifade ve medya özgürlüğü, Güneydoğu Anadolu"daki gelişmeler, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşması başlıkları öne çıkıyordu.



PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI



Türkiye raporunda 4 ana başlık yer aldı. PKK'nın terör örgütü olarak tanımlandığı metinde Güneydoğu'daki terör operasyonları "kaygı verici" olarak değerlendirildi. Şiddetin çözüm olmayacağının vurgulandığı raporda PKK'ya silah bırakma çağrısı yapıldı. Ayrıca Kürt sorununun çözülmesi için özel komisyon kurma çağrısına yer verildi.



SIĞINMACI KONUSU



Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşması raporda yer alan başka bir başlık oldu. Avrupa Parlamentosu anlaşmayla ilgili endişelerini dile getirdi. Uygulamada titiz davranılmasını ve parlamentoya danışılmasını istedi.



Basın özgürlüğü konusunda endişeler de raporda yer buldu. Raporda ifade ve medya özgürlüğü vurgusu yapıldı.



VİZE SERBESTİSİ



Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusundaysa yol haritasında belirtilen kriterlerin tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayacak şekilde uygulamaya konulmasıyla Türk vatandaşlarına vize kalkabileceği belirtildi.



Avrupa Parlamentosu'nun 2015 Türkiye İlerleme Raporu'nda, Kıbrıs sorununda Ankara'nın daha fazla adım atması da istendi.



BAKAN BOZKIR: İADE EDERİZ



Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır bugün oylamadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2015 AB ilerleme raporu için "Bu şekilde yürürlüğe girerse bu raporu iade edeceğiz" demişti.








Etiketler: Avrupa  Parlamentosu  Nda  Türkiye  Raporu  Kabul  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER