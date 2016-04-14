

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından kaleme alınan raporda, ifade ve medya özgürlüğü, Güneydoğu Anadolu"daki gelişmeler, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşması başlıkları öne çıkıyordu.







PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI







Türkiye raporunda 4 ana başlık yer aldı. PKK'nın terör örgütü olarak tanımlandığı metinde Güneydoğu'daki terör operasyonları "kaygı verici" olarak değerlendirildi. Şiddetin çözüm olmayacağının vurgulandığı raporda PKK'ya silah bırakma çağrısı yapıldı. Ayrıca Kürt sorununun çözülmesi için özel komisyon kurma çağrısına yer verildi.







SIĞINMACI KONUSU







Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşması raporda yer alan başka bir başlık oldu. Avrupa Parlamentosu anlaşmayla ilgili endişelerini dile getirdi. Uygulamada titiz davranılmasını ve parlamentoya danışılmasını istedi.







Basın özgürlüğü konusunda endişeler de raporda yer buldu. Raporda ifade ve medya özgürlüğü vurgusu yapıldı.







VİZE SERBESTİSİ







Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusundaysa yol haritasında belirtilen kriterlerin tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayacak şekilde uygulamaya konulmasıyla Türk vatandaşlarına vize kalkabileceği belirtildi.







Avrupa Parlamentosu'nun 2015 Türkiye İlerleme Raporu'nda, Kıbrıs sorununda Ankara'nın daha fazla adım atması da istendi.







BAKAN BOZKIR: İADE EDERİZ







Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır bugün oylamadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2015 AB ilerleme raporu için "Bu şekilde yürürlüğe girerse bu raporu iade edeceğiz" demişti.