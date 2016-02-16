

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nin (ACEA) AB ve EFTA üyesi 30 ülkeden derlediği verilere göre dizel skandalının ardından Volkswagen marka araçların satışları ise yüzde 5 düştü.







Volkswagen'in rakipleri Ford ve Opel/Vauxhall satışlarını sırasıyla yüzde 11.4 ve yüzde 12.4 artırdı. VW'in sahip olduğu tüm markaların satışları ise Audi'nin satışları yüzde 14 artırmasının desteğiyle yüzde 1 yükseldi.







Sadece AB pazarına bakıldığında, satışlar Ocak'ta yüzde 6.2 artışla 1.06 milyon adete çıktı. İtalya ve İspanya otomobil pazarı sırasıyla yüzde 17.4 ve yüzde 12.1 büyürken, en büyük pazarlar olan Fransa ve Almanya'da büyüme yüzde 10'un altında kaldı.







Otomotiv sektörü üretiminin yüzde 70'inden fazlasını ihraç eden Türkiye, bu ihracatın büyük bölümünü Batı Avrupa ülkelerine yapıyor. Avrupa geçen yıl kıtanın güneyindeki ülke pazarlarındaki keskin toparlanmaya paralel olarak yüzde 9.3 büyüyen otomobil pazarının bu yıl ise yüzde 2 civarında büyüyerek yaklaşık 14 milyon adete yükselmesi bekleniyor.







ACEA Başkanı Dieter Zetsche geçen ay 2008 finansal krizinden bu yana istikrarlı bir görünüm sergileyemeyen otomobil pazarının doğru yönde ilerlediğini, ancak bu yılki satışların 2007 yılındaki zirve olan 15.5 milyon adetin altında kalacağını belirtmişti.