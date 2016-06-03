

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini sıfırda ve mevduat faizini yüzde eksi 0.4'te tutarak beklentiler doğrultusunda karar verdi.







ECB'nin Mart ayında faizleri negatif alanda daha da aşağı çekmesinin ardından Reuters anketine katılan 65 uzmanın tamamı faizlerin bu toplantıda sabit kalacağı tahmininde bulundu.







Banka 8 Haziran itibariyle şirket tahvilleri alımına başlayacağını söyledi.







Enflasyonun, bankanın hedefi olan yüzde 2'lik seviyenin oldukça altında kalmasından dolayı ECB tekrar tekrar para politikasında gevşemeye gitmek zorunda kaldı.