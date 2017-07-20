AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmeme kararı aldı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.
VARLIK ALIM PROGRAMI, ARALIK 2017 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.
Varlık alım programının, Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar euro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.
Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyinin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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