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avrupa merkez bankası faiz oranını değiştirmedi!

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI DEĞİŞTİRMEDİ!

Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmedi.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:53
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Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.



ECB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistlerde, ECB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.



ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.



 



kaynak:milliyet








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