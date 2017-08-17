AVRUPA LİGİ'NDEKİ VARDAR-FENERBAHÇE MÜCADELESİNİN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Makedon ekibi Vardar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 21:00'de başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Banti yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Vardar'ın ilk 11'i: Gacevski, Grncarov, Spirovski, Blazevski, Kojasevis, Barseghyan, Hambartsumyan, Nikolov, Novak, Demiri, Juan Felipe
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan
Kaynak: haberinburada
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