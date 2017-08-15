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Avrupa Ligi'ndeki Vardar-Fenerbahçe Maçını Luca Banti Yönetecek

AVRUPA LİGİ'NDEKİ VARDAR-FENERBAHÇE MAÇINI LUCA BANTİ YÖNETECEK

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki play-off turunda oynayacağı Vardar mücadelesini İtalyan hakem Luca Banti yönetecek.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Avrupa Ligi'ndeki Vardar-Fenerbahçe Maçını Luca Banti Yönetecek(10/10)6

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe deplasmanda oynayacağı ilk maçı, İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti yönetecek.

İLK MAÇ ÜSKÜP'TE

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Banti düdük çalacak.

Banti'nin yardımcılıklarını yine aynı ülkeden Matteo Passeri ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Marco Guida üstlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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