AVRUPA LİGİ'NDEKİ GALATASARAY-ÖSTERSUNDS MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç ekibi Östersunds'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Linnes, Ahmet, Maicon, Carole, Tolga, Selçuk, Sinan, Belhanda, Yasin, Gomis
Östersunds: Keita, Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Mensah, Nouri, Bachirou, Widgren, Ghoddos, Sema, Gero
Kaynak: haberinburada
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