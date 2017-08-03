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Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Sturm Graz Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

AVRUPA LİGİ'NDEKİ FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu rövanşındaki Fenerbahçe-Sturm Graz maçının ilk 11'leri belli oldu.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Sturm Graz Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(5/10)1

UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 yendiği maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Ülker Stadı'nda konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Madley yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Ozan, Josef, Alper, Dirar, Valbuena, Ahmethan

Sturm Graz'ın ilk 11'i: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Jeggo, Hierlander, Zulj, Huspek, Rocher, Alar

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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