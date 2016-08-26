

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri bugün saat 14:00'te yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.







Gruplarda toplam 48 takım dörderli takımlar halinde 12 gruba ayrılacak. Her takım birbirleriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kere karşılaşacak. Grup lideri ve ikincisi, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 grup 3.'sü ile birlikte son 32 takım arasına katılacak.







Grup maçları 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.







UEFA Avrupa Ligi finali bu yıl İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da 24 Mayıs 2017'de oynanacak.