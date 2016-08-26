O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

avrupa ligi'nde rakipler belli oluyor

AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLUYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri bugün yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 12:04
Puan Ver : Avrupa Ligi'nde Rakipler Belli Oluyor(0/10)


Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri bugün saat 14:00'te yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.



Gruplarda toplam 48 takım dörderli takımlar halinde 12 gruba ayrılacak. Her takım birbirleriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kere karşılaşacak. Grup lideri ve ikincisi, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 grup 3.'sü ile birlikte son 32 takım arasına katılacak.



Grup maçları 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.



UEFA Avrupa Ligi finali bu yıl İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da 24 Mayıs 2017'de oynanacak.








Etiketler: Avrupa  Ligi  Nde  Rakipler  Belli  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER