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avrupa ligi'nde rakipler belli oldu

AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 15:54
Puan Ver : Avrupa Ligi'nde Rakipler Belli Oldu(0/10)


Fenerbahçe A Grubu'nda yer aldı ve rakipleri Manchester United, Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk takımı oldu.  



H Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor'un rakipleri, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk, Portekiz takımı Braga ve Belçika takımı Gent oldu.



L Grubu'nda yer alan Osmanlıspor'un rakipleri İspanyol Villarreal, Romanya takımı Steaua Bükreş ve İsviçre'den Zürih oldu.








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