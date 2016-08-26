

Fenerbahçe A Grubu'nda yer aldı ve rakipleri Manchester United, Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk takımı oldu.







H Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor'un rakipleri, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk, Portekiz takımı Braga ve Belçika takımı Gent oldu.







L Grubu'nda yer alan Osmanlıspor'un rakipleri İspanyol Villarreal, Romanya takımı Steaua Bükreş ve İsviçre'den Zürih oldu.