AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'I ELEYEN ÖSTERSUNDS, GRUPLARA KALDI
Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı eleyen İsveç ekibi Östersunds, play-off turunda da Yunan ekibi PAOK'u devirerek gruplara kalmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında evinde PAOK'u 2-0 mağlup eden Östersunds deplasman golü avantajıyla gruplara kalmayı başardı.
GHODDOS TURU GETİRDİ
İlk maçı 3-1 kaybeden İsveç ekibi evinde evinde oynadığı maçta 70 ve 77'de Saman Ghoddos'un attığı gollerle turu geçmesini bildi.
Östersunds, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakarak otoriteleri şaşkına çevirmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar