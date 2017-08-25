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Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı Eleyen Östersunds, Gruplara Kaldı

AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'I ELEYEN ÖSTERSUNDS, GRUPLARA KALDI

Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı eleyen İsveç ekibi Östersunds, play-off turunda da Yunan ekibi PAOK'u devirerek gruplara kalmayı başardı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı Eleyen Östersunds, Gruplara Kaldı(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında evinde PAOK'u 2-0 mağlup eden Östersunds deplasman golü avantajıyla gruplara kalmayı başardı.

GHODDOS TURU GETİRDİ

İlk maçı 3-1 kaybeden İsveç ekibi evinde evinde oynadığı maçta 70 ve 77'de Saman Ghoddos'un attığı gollerle turu geçmesini bildi.

Östersunds, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakarak otoriteleri şaşkına çevirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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