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Avrupa Liginde Fener'i eleyen Vardar, şimdi tanınmaz halde

AVRUPA LİGİNDE FENER'İ ELEYEN VARDAR, ŞİMDİ TANINMAZ HALDE

Avrupa Liginde Fenerbahçe'yi eleyen Vardar, Real Sociedad karşısında felaketi yaşadı: 6-0.

Tarih : 20 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Avrupa Liginde Fener'i Eleyen Vardar, Şimdi Tanınmaz Halde(5/10)1

UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe'yi eleyen Vardar ile İspanyol temsilcisi Real Sociedad karşılaştı. Real Sociedad deplasmandaki maçı 6-0 kazandı.

İspanya temsilcisi Real Sociedad'ın gollerini 12. dakikada Mikel Oyarzabal, 34., 42., 55. ve 59. dakikalarda Willian Jose ve 90. dakikada Alberto de la Bella kaydetti.

VARDAR'IN PUANI YOK

Bu sonuçla L Grubunda 2. galibiyetini alan Real Sociedad puanını 6'ya çıkardı. 3 maçta 14 gol yiyen ve henüz galibiyetle tanışamayan Vardar'ın grubunda puanı bulunmuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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