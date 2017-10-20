AVRUPA LİGİNDE FENER'İ ELEYEN VARDAR, ŞİMDİ TANINMAZ HALDE
Avrupa Liginde Fenerbahçe'yi eleyen Vardar, Real Sociedad karşısında felaketi yaşadı: 6-0.
UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe'yi eleyen Vardar ile İspanyol temsilcisi Real Sociedad karşılaştı. Real Sociedad deplasmandaki maçı 6-0 kazandı.
İspanya temsilcisi Real Sociedad'ın gollerini 12. dakikada Mikel Oyarzabal, 34., 42., 55. ve 59. dakikalarda Willian Jose ve 90. dakikada Alberto de la Bella kaydetti.
VARDAR'IN PUANI YOK
Bu sonuçla L Grubunda 2. galibiyetini alan Real Sociedad puanını 6'ya çıkardı. 3 maçta 14 gol yiyen ve henüz galibiyetle tanışamayan Vardar'ın grubunda puanı bulunmuyor.
Kaynak: haberinburada
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