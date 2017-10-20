UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe'yi eleyen Vardar ile İspanyol temsilcisi Real Sociedad karşılaştı. Real Sociedad deplasmandaki maçı 6-0 kazandı.

İspanya temsilcisi Real Sociedad'ın gollerini 12. dakikada Mikel Oyarzabal, 34., 42., 55. ve 59. dakikalarda Willian Jose ve 90. dakikada Alberto de la Bella kaydetti.

VARDAR'IN PUANI YOK

Bu sonuçla L Grubunda 2. galibiyetini alan Real Sociedad puanını 6'ya çıkardı. 3 maçta 14 gol yiyen ve henüz galibiyetle tanışamayan Vardar'ın grubunda puanı bulunmuyor.

Kaynak: haberinburada