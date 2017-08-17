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AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE DEPLASMANDA VARDAR'A 2-0 YENİLDİ


Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Deplasmanda Vardar'a 2-0 Yenildi
Tarih : 17 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Deplasmanda Vardar'a 2-0 Yenildi(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi playoff turu 1. maçında Makedon takımı Vardar ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. II. Filip Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Vardar, 2-0'lık skorla kazandı.

MEHMET TOPAL TAKIMI YAKTI

Vardar'ı öne geçiren golü 20. dakikada Tigran Barseghyan attı. Skoru belirleyen golü ise 90. dakikada Mehmet Topal kendi kalesine attı.

JOSEF KIZARDI

Vardar'da kaptan Grncarov, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe'de Josef de Souza, uzatma anlarında gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

RÖVANŞ 24 AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak takımı belirleyecek olan rövanş mücadelesi 24 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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