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avrupa ligi'nde başakşehir ve trabzonspor'un rakipleri

AVRUPA LİGİ'NDE BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde de 3. tur kuraları çekildi. Medipol Başakşehir, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Trabzonspor, Differdange'yi elerse Jelgava - Rabotnicki eşleşmesinin galibiyle eşleşecek

Tarih : 17 Temmuz 2015, 20:37
Puan Ver : Avrupa Ligi'nde Başakşehir Ve Trabzonspor'un Rakipleri(9/10)11


Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Medipol Başakşehir, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti.



Lacivert turunculu ekip, ilk maçı 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacak ve rövanş karşılaşmasında rakibini 6 Ağustos Perşembe günü konuk edecek.



TRABZONSPOR'UN DA OLASI RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçında dün Lüksemburg temsilcisi Differdange 03'ü 1-0 yenerek avantaj elde eden Trabzonspor'un 3. ön eleme turundaki olası rakipleri de belli oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Trabzonspor, Differdange 03'ü elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Jelgava (Letonya)-Rabotnicki (Makedonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Bordo-mavili ekip, 3. ön eleme turuna kalması durumunda ilk maçını deplasmanda oynayacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 30 Temmuz, rövanş maçları ise 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.








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