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Avrupa Liginde Başakşehir, Hoffenheim'a 3-1 Mağlup Oldu

AVRUPA LİGİNDE BAŞAKŞEHİR, HOFFENHEİM'A 3-1 MAĞLUP OLDU

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir, Hoffenheim'a konuk oldu. Temsilcimiz sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maça, Rus hakemin skandal kararları damga vurdu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 02:00
Puan Ver : Avrupa Liginde Başakşehir, Hoffenheim'a 3-1 Mağlup Oldu(7/10)3

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olan Medipol Başakşehir, yine galibiyetle tanışamadı.

Gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kalıp deplasmanda ise Braga'ya 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 kaybetti.

ROTASYON KARARI SARSTI

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ligdeki kritik Beşiktaş maçı öncesi kadroda yaptığı rotasyonun faturası ağır oldu.

Medipol Başakşehir'de, takımın önemli isimlerinden Emre Belözoğlu ve Da Costa sakatlıkları, Adebayor ve Mossoro da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla Almanya'ya götürülmemişti.

Rakibi karşısında etkisiz bir futbol sergileyen turuncu-lacivertliler bu isimlerin yokluğunu fazlasıyla hissetti.

RUS HAKEMDEN SKANDAL KARARLAR

Maçın hakemi Aleksei Eskov'un taraflı yönetimi Başakşehir'in büyük tepkisini çekti.

Başakşehir'in maçta 1 penaltısını vermeyen Rus hakem Aleksei Eskov, Hoffenheim'ı öne geçiren goldeki net faulü de görmezden geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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