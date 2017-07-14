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AVRUPA LİGİ'DE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU


Avrupa Ligi'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Tarih : 14 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : Avrupa Ligi'de Fenerbahçe Ve Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu(10/10)6

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ise Östersunds'u elemesi halinde Inter Bakü - Fola Esch maçının galibiyle eşleşecek.

TURU GEÇEN TAKIMLAR PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEK

3. Ön Eleme Turu'nu geçen takımlar play-off turuna yükselecek ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma mücadelesi verecek. Atiker Konyaspor ise kupaya gruplarda dahil olacak.

Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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