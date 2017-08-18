UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta Makedonya ekibi Vardar'a konuk oldu.

YAYINCI KURULUŞTAN SKANDAL

Fenerbahçe'nin yeni transferi Soldado, Ahmethan'ın yerine oyuna girerken, yayıncı kuruluş skandal bir hataya imza attı. Ekranda giren çıkan oyuncuları gösteren tabelada 99 numara giyen Soldado yerine, Slavia Prag'a transfer olan ve Fenerbahçe'de 99 numara giyen Miroslav Stoch gösterildi. Bu olay sosyal medyada olay oldu.

İşte Makedon rejisinin büyük hatası;

Kaynak: haberinburada