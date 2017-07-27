UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

NEUSTADTER HAYAT VERDİ

Sturm Graz, 10. dakikada Stefan Hierlander ile öne geçti. Fenerbahçe, 29. dakikada Dario Maresic'in kendi kalesine ve 35. dakikada Roman Neustadter ile öne geçti.

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş mücadelesi 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: haberinburada