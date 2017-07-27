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AVRUPA LİGİ ÖN ELEMESİ'NDE FENERBAHÇE, STURM GRAZ'I 2-1 YENDİ


Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-1 Yendi
Tarih : 27 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Avrupa Ligi Ön Elemesi'nde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-1 Yendi(6/10)2

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Merkur Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1 kazandı.

NEUSTADTER HAYAT VERDİ

Sturm Graz, 10. dakikada Stefan Hierlander ile öne geçti. Fenerbahçe, 29. dakikada Dario Maresic'in kendi kalesine ve 35. dakikada Roman Neustadter ile öne geçti.

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş mücadelesi 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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