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avrupa kupalarında kura heyecanı

AVRUPA KUPALARINDA KURA HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:27
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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 13.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 14.00'te çekilecek.



Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında bu akşam sahasında karşılaşacağı Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u elemesi halinde tarihinde Avrupa Ligi'nde ilk kez yarı finale kalarak kura çekimine katılacak.



 



kaynak:sabah








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