AVRUPA KUPALARINDA KURA HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yarı final kura çekimleri yarın gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 13.00'te Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi kuraları ise TSİ 14.00'te çekilecek.
Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında bu akşam sahasında karşılaşacağı Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u elemesi halinde tarihinde Avrupa Ligi'nde ilk kez yarı finale kalarak kura çekimine katılacak.
kaynak:sabah
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