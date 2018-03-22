AVRUPA KONSEYİ, TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN VE RUM YÖNETİMİ'NE KARŞI HAMLELERİNİ KINAYACAK
Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini yasa dışı olarak tanımlayacak.
AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AFP haber ajansı, Avrupa Konseyi'nin bugün toplantıdan önce Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini 'yasa dışı' olarak tanımlayacağı ve toplantıda Türkiye'ye kınayacağı ifade edildi.
YUNANİSTAN VE RUM YÖNETİMİ'NİN YANINDA YER ALACAKLAR
Avrupa Konseyi, Türkiye'nin karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında yer aldığı ifadesi yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN HAMLELERİNİ YASA DIŞI OLARAK TANIMLANACAK
Habere göre, Avrupa Birliği liderleri tarafından hazırlanan bir taslağa göre Türkiye'nin, Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamleleri 'yasa dışı' olarak tanımlanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiliz Gazetesi: Türkiye, Afrin Zaferiyle Muhalifleri Birleştirdi
- Suudi Arabistan'dan Kritik Hamle: Eğitim Sisteminde Müslüman Kardeşler Etkisi Silinecek
- Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! Abd'yi Kar Fırtınası Vurdu
- Hamaney'den İlginç Destek Çağrısı: Real Madrid'i Tutar Gibi Tutun
- Görünmez Kaza! Sinema Koltuğuna Kafası Sıkışıp Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar