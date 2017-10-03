Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

AVRUPA KOMİSYONU MERSİN LİMANI'NIN SATIŞINI ONAYLADI


Avrupa Komisyonu Mersin Limanı'nın Satışını Onayladı
Tarih : 03 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : Avrupa Komisyonu Mersin Limanı'nın Satışını Onayladı(8/10)4

Akfen Holding'in temmuz sonunda yüzde 40 hissesini Avustralyalı sermaye şirketi IFM ve Singapurlu küresel liman işletmecisi PSA firmasına devri onaylandı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan rekabet incelemesinde Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'deki tek aktif işletme olması nedeniyle herhangi bir rekabet kaygısının oluşmadığı belirtildi.

869 MİLYON DOLARA SATILDI

Mersin Uluslararası Limanı'nda bulunan yüzde 50 hissesinin yüzde 40'lık bölümünü yapılan protokol ile PSA ve IFM'e devreden Akfen Holding, yapılan satış karşılığında 869 milyon dolar almaya hak kazandı. Böylelikle Akfen'in işletmedeki payı yüzde 10'a inerken, onaylanan satış ile Mersin Uluslararası Limanı'nın tamamı için biçilen bedel de 2 milyar 172 milyon 500 bin dolar olarak tescillenmiş oldu.

ELDE ETTİĞİ GELİRİ 6,9 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PAKETİNDE KULLANACAK

2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 33'ünü EBRD ve IFC'ye, TAV Havalimanları Holding'deki yüzde 8.1'lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, Türkiye'ye bir başka dev yabancı yatırımı daha çekmeyi başarmış oldu. Habertürk'ün haberine göre, Akfen Holding, buradan elde ettiği geliri Türkiye'de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 milyon liralık yatırım paketinde kullanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avrupa  Komisyonu  Mersin  Limanı  Nın  Satışını  Onayladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER