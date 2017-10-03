Akfen Holding'in temmuz sonunda yüzde 40 hissesini Avustralyalı sermaye şirketi IFM ve Singapurlu küresel liman işletmecisi PSA firmasına devri onaylandı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan rekabet incelemesinde Mersin Uluslararası Limanı'nın Türkiye'deki tek aktif işletme olması nedeniyle herhangi bir rekabet kaygısının oluşmadığı belirtildi.

869 MİLYON DOLARA SATILDI

Mersin Uluslararası Limanı'nda bulunan yüzde 50 hissesinin yüzde 40'lık bölümünü yapılan protokol ile PSA ve IFM'e devreden Akfen Holding, yapılan satış karşılığında 869 milyon dolar almaya hak kazandı. Böylelikle Akfen'in işletmedeki payı yüzde 10'a inerken, onaylanan satış ile Mersin Uluslararası Limanı'nın tamamı için biçilen bedel de 2 milyar 172 milyon 500 bin dolar olarak tescillenmiş oldu.

ELDE ETTİĞİ GELİRİ 6,9 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PAKETİNDE KULLANACAK

2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yüzde 33'ünü EBRD ve IFC'ye, TAV Havalimanları Holding'deki yüzde 8.1'lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, Türkiye'ye bir başka dev yabancı yatırımı daha çekmeyi başarmış oldu. Habertürk'ün haberine göre, Akfen Holding, buradan elde ettiği geliri Türkiye'de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 milyon liralık yatırım paketinde kullanacak.

Kaynak: haberinburada