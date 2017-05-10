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avrupa içinde elektrikli araç sayısı artıyor

AVRUPA İÇİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Bloomberg, Avrupa içinde elektrikli araç satışı, sadece bir çeyrek içerisinde geçtiğimiz yılın toplamını geçtiğini açıkladı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:49
Puan Ver : Avrupa İçinde Elektrikli Araç Sayısı Artıyor(8/10)10


Bloomberg, Avrupa içinde elektrikli araç satışı, sadece bir çeyrek içerisinde geçtiğimiz yılın toplamını geçtiğini açıkladı.



Elektrik araç satışları son zamanlarda özellikle Avrupa kıtası dahilinde oldukça yüksek rakamlara ulaşmış durumda. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yılın ilk çeyreği içinde elektrikli otomobil satışları yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıl elektrikli otomobillerin sayısı yüzde 2.9 artarken, geride bıraktığımız çeyrekte bu oran yüzde 38 rakamını yakaladı.



European Automobile Manufacturers Association'ın (EAMA) açıkladığı bilgilere göre bu artışta en çok payı olan ülkeler arasında sıralamaya bakacak olursak yüzde 87.4 oranlık büyüme ile İspanya, yüzde 67.5 oranla Almanya ve yüzde 29.9 oranla Birleşik Krallık geliyor. Bu payda en büyük etken  Renault Zoe modelinin Avrupa kullanıcısı tarafından tercih edilmesi etkenler arasında gösteriliyor. Yaklaşık 25.950 dolar fiyata sahip olan otomobil, oldukça iyi bir performans vaat ediyor.



Tüm bu artışlara rağmen genel ortalamaya bakılınca halen elektrikli otomobil satışları Avrupa içinde oldukça düşük konumda seyrediyor. Son 3 aylık dönemdeki rakam sadece 32.627 olarak gösterilmiş durumda.



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Etiketler: Avrupa  İçinde  Elektrikli  Araç  Sayısı  Artıyor    haber

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