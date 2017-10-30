Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2 ay önce Türkiye'ye gelen Ferhat'ın Avrupa hayali, 21 Ekim'de Yunanistan'a geçmek isterken son buldu. Annesiyle bindikleri bot, Meriç Nehri'nde alabora olurken Ferhat'ın hayatını tutunduğu bir dal parçası kurtardı. Ancak ne yazık ki annesi Hnof Omar onun kadar şanslı değildi.

14 MÜLTECİYLE BİRLİKTE AVRUPA'YA KAÇACAKLARDI

Suriye'nin Kamışlı kentinde doğup büyüyen 20 yaşındaki Ferhat Omar, babası Ferhan Omar'ı beyin kanaması sonucu kaybettiğinde 6 yaşındaydı. Anne Hnof Omar, oğulları Ferhat ve Basir ile kızı Rugeş'i o günden beri yanından hiç ayırmadı. Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasıyla, önce abla Rugeş Omar (23), 2 çocuğunu da yanına alarak kaçak yollarla geçtiği Meriç Nehri'nden Almanya'ya eşinin yanına gitti. 4 yıl sonra da abi Basir Omar (22), İngiltere'ye ulaştı. Kamışlı'da kalan Ferhat ve annesi ise geçen ağustos ayında Irak üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Ardından da Van'dan otobüsle İstanbul'a geldi. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre 2 ay Türkiye'de kalan anne-oğul, kişi başı 7 bin Euro'dan Almanya'ya gidiş için organizatörle anlaştı. Ferhat ve annesi, 21 Ekim Cumartesi gecesi Aksaray'da 14 mülteciyle beraber bir araca bindirildi.

ANNESİNİ SON KEZ SUDA GÖRDÜ

Meriç Nehri'ne ulaştıklarında saat gece yarısıydı. Kıyıdaki bot şişirildi, ilk etapta 8 mülteci nehrin karşı tarafına geçti. Daha sonra da anne Hnof ve oğlu Ferhat Omar'ın da aralarında bulunduğu 8 kişilik ikinci grup bota bindirildi. Karanlık ve sisli bir gecede, 100 metrelik nehri dakikalar içinde aşacaklardı. Ancak kıyıya 3 metre kala, kurumuş bir ağaç kökü bota çarptı. 8 mülteci, Yunanistan'a ayak basmaya saniyeler kala patlayan bottan suya düştü. Ferhat, annesini son kez o an gördü.

BİR DAL PARÇASIYLA KURTULMAYI BAŞARDI

Omar'ın hayatı, kıyıdaki diğer mültecilerin uzattığı bir dal parçasıyla kurtuldu. Suda çırpınan 6 mülteci Yunanistan tarafına çıkmayı başarırken, organizatör ve Ferhat'ın annesi Hnof suda gözden kayboldu. Hava aydınlandığında Ferhat'ın da aralarında bulunduğu 5 mülteci kıyıda buldukları başka bir botu şişirerek nehrin Türkiye tarafına geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Ferhat, jandarmaya durumu bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Ferhat'ın annesi ve organizatör için arama çalışması başlattı. Ancak her ikisi de bulunamadı.

"ANNEMİN MEZARININ BAŞINDA DUA ETMEK İSTİYORUM"

Annesini kaybetmesiyle beraber Avrupa hayallerinin son bulduğunu belirten Ferhat, "Arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı ama tek isteğim annemin bulunması. Daha da Avrupa'ya gitmek istemiyorum. Hayatını kaybettiyse bile annemin bulunmasını ve en azından mezarının başında dua etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada